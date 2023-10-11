Россия нашла альтернативу газовому рынку Европы

У нас были опасения серьезные по поводу того, справимся ли мы с тем вызовом, который перед нами стоит, связанный с оборудованием нефтегазовым. И, конечно, мы еще далеко не все закрыли наши потребности, конечно, не все компетенции приобрели, но все-таки ситуация меняется и меняется в лучшую для нас в сторону довольно быстро, — объяснил Путин.