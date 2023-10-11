Россия нашла альтернативу газовому рынку Европы

Россия практически нашла полную альтернативу европейским газовым рынкам, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели. По словам главы государства, которые передает пресс-служба Кремля, объемы поставок пока ниже, чем в Европу, но в дальнейшем они будут возрастать.
Мы практически уже нашли. Объемы [поставок] пока меньше, чем на европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран, здесь я не вижу никаких проблем, — так президент ответил на вопрос, найдет ли Москва альтернативу газовому рынку Европы.
Путин также заявил, что Россия после санкций еще не закрыла потребности по нефтегазовому оборудованию, из-за чего у Москвы были серьезные опасения. Однако ситуация в этом направлении меняется в лучшую сторону, утверждает он.
У нас были опасения серьезные по поводу того, справимся ли мы с тем вызовом, который перед нами стоит, связанный с оборудованием нефтегазовым. И, конечно, мы еще далеко не все закрыли наши потребности, конечно, не все компетенции приобрели, но все-таки ситуация меняется и меняется в лучшую для нас в сторону довольно быстро, — объяснил Путин.
В ходе выступления Путин также призвал достичь полного суверенитета энергетической отрасли — технологического, финансового и кадрового. По его словам, в частности необходимо кардинально повысить объемы выпуска российского оборудования и уровень подготовки квалифицированных кадров.