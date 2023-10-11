Россия вложит 12 млрд рублей в новый курорт

В России на Каспийском море будет построен новый морской курорт. Государство вложит в него 12 млрд руб. до 2030 года, рассказал замгендиректора «Кавказ.РФ» Николай Гончаров. Об этом пишет портал Shoppers.

По данным портала, курорт будет находиться в полутора часах езды от Махачкалы (Дагестан). Общая площадь зоны отдыха составит 228 га, протяженность оборудованных пляжей — 6 км.

Государство оплатит строительство коммуникаций и всей необходимой инженерной инфраструктуры, частные инвесторы — отелей и санаториев. Ожидается, что спонсоры выделят 68 млрд руб. до 2030 года.

В рамках проекта предполагается строительство 25 отелей и санаториев, аквапарка, тропического океанариума и детского комплекса. В общей сложности, в комплексе будет 14 тыс. мест размещения.