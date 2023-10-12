В Сбере спрогнозировали объем выпуска «зеленых» облигаций в мире

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что объем выпуска «зеленых» и устойчивых облигаций в мире в 2023 году может составить $1 трлн. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Российской энергетической недели.

«Аналогичная ситуация с ESG-кредитами: по итогам прошлого года их доля составила 36% от общего объема кредитов, выданных банками в Европе, на Ближнем Востоке и Африке», — добавил он.

Ведяхин отметил, что Сбербанк уже выкупил «зеленые» облигации «Российского экологического оператора» РЭО на 10 млрд руб. в этом году. По его словам, покупку облигаций еще на 3,5 млрд руб. уже одобрили на комитете. Они будут выкуплены в начале ноября, добавил первый заместитель председателя правления.

Ведяхин подчеркнул, что до конца года, вероятно, банк дополнительно выкупит облигации еще на 20-25 млрд рублей. По его словам, «сделки в активной работе».

Суммарный пайплайн таких сделок у Сбера до 2025 года составляет более 200 млрд рублей.

«Общий объем этого рынка мы оцениваем в 500-550 млрд рублей до 2030 года, и всю эту сумму можно привлечь исключительно за счет зелёных облигаций, если хватит господдержки по субсидированию ставки», — подчеркнул Ведяхин.