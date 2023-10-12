В Сбере оценили состояние нефтегазовой отрасли

Нефтегазовым российским компаниям удалось преодолеть все испытания 2022 года. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Российской энергетической недели.

Он обратил внимание на то, что в рейтинге крупнейших компаний России по чистой прибыли за прошлый год первая пятерка состоит исключительно из нефтегазовых компаний.

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«Можно с уверенностью говорить, что и по итогам 2023 года отрасль сохранит свой статус ключевой для российской экономики. За исключением некоторых моментов, в первую очередь связанных с зарубежными активами, основные игроки в полной мере адаптировались к сложившейся ситуации и в большинстве своем демонстрируют значительный рост финансовых показателей», — подчеркнул Ведяхин.

Он объяснил ситуацию тем, что страна накопила запас прочности и научилась оперативно реагировать «на меняющееся окружение». Первый заместитель председателя правления отметил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления отрасль эффективно настроила новые логистические каналы, перестроила инфраструктуру расчетов.

Ведяхин также сообщил, что Россия успешно решает вопросы, связанные с ограничением доступа к оборудованию. По его словам, сейчас активно продолжается реализация ключевых проектов Газпрома, Роснефти, Новатэка и других основных игроков.

Первый заместитель председателя правления подчеркнул, что компании прорабатывают возможность не менее масштабных новых проектов.

«Для реализации подобных масштабных проектов, безусловно, требуется значительный объем инвестиций, а текущие ставки существенно отличаются от уровней, привычных компаниям сектора. Однако текущие цены на энергоносители в условиях ослабления рубля позволяют подавляющему большинству компаний успешно реализовывать свои проекты при текущих ставках», — добавил Ведяхин.