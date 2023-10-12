Набиуллина представила кандидатов в совет директоров Центробанка

В совет директоров Центрального банка предложили избрать семь человек, на пленарном заседании Госдумы 12 октября глава регулятора Эльвира Набиуллина представила кандидатуры.

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Совет директоров состоит из 14 членов и председателя.

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«На ваше рассмотрение выносим семь кандидатур, то есть почти половину состава совета, — сказала Набиуллина. — Это очень ответственный выбор — от него напрямую зависит качество и сбалансированность ключевых решений Банка России».

По ее словам, в совет должны входить профессионалы высокого уровня, которые курируют ключевые направления деятельности Банка России, обладают опытом и хорошо понимают, что происходит в разных отраслях экономики.

Предлагается продлить полномочия четырех человек, которые ранее входили в состав совета директоров. Это первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, курирующий развитие финансового рынка, финансовых инструментов для бизнеса, что важно для структурной трансформации экономики. Он также курирует работу по налаживанию расчетов с дружественными странами.

Еще одна кандидатура — заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, который курирует всю нормотворческую работу в Банке России с 2014 года. Вместе с парламентариями он готовил блок антикризисных законов.

Также хотят переизбрать руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту. С 2016 года он курирует борьбу с недобросовестными практиками и рассмотрение жалоб.

«Мы получаем их все еще много, иногда по тысяче в день», — отметила Набиуллина.

Также Мамута участвовал в разработке закона о кредитных каникулах, который помог сотням тысяч заемщиков. Кроме того, он занимается развитием финансовой грамотности, финансированием МСП и обеспечением доступности финансовых услуг.

В совет директоров предлагают переизбрать советника председателя Банка России Алексея Симановского, который двадцать лет занимался банковским регулированием и надзором. Он провел значительную работу по выводу с рынка недобросовестных и слабых банков.