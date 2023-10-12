ЦБ нашел способ привлечь иностранных инвесторов на российский рынок

Центробанк готов предоставить дружественным зарубежным инвесторам «должный уровень анонимности» в том случае, если они захотят зайти на российский рынок, заявил на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка зампред ЦБ Филипп Габуния. Сейчас для инвестиции средств необходимо предоставить все свои данные брокеру. По словам Габунии, которые приводит РБК, новые меры позволят не раскрывать все сведения.

Прежде всего, речь идет о том, что, когда мы экстренные меры принимали, мы, в том числе, ограничили возможность работы так называемых иностранных счетов номинальных держателей, требуя определенной прозрачности там, чтобы, в том числе, могли выполняться требования нормы и нашего валютного контроля, — сказал Габуния.

Он также предположил, что ослабление требований к прозрачности данных привлечет множеств новых инвесторов, а сама эта идея скоро будет воплощена в реальность.