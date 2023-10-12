В Госдуме предупредили о возможном росте цен на газ
Во втором полугодии 2024 года цены на газ могут вырасти на 5,5%, при этом в первом полугодии повышения тарифов не ожидается, предупредил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он объяснил НСН, что это связано с «накопленным эффектом», так как в этом году цены не поднимали. Кроме того, нужно увеличивать зарплаты сотрудникам отрасли и обеспечить программу по подключению домов к газу.
Накопленный эффект все равно остается. Нужно не только повышать зарплату сотрудникам отрасли. Мы знаем, что работает очень большая программа по подключению домов к газу. Это огромные вложения. По большому счету, государство тянуло с повышением как можно дольше, — заявил депутат.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов пояснил, что таким образом государство может «завуалированно» поднимать налоги газовым компаниям. По его словам, эти деньги будут частично переданы государству. Решение также принимается на фоне быстрого роста инфляции и отсутствия значительных повышений цен на газ последние 10 лет, отметил эксперт.
Условно говоря, эти деньги частично будут переданы государству. Ставка цены повышается, соответственно повышается ставка налога. Таким образом государство могло бы просто поднять налоги, но оно завуалированно поднимает налоги на газ, — заключил Правосудов.
Ранее президент России Владимир Путин в своем выступлении на Российской энергетической неделе рассказал о ходе программы социальной газификации в РФ. Так, по его словам, больше трети домохозяйств уже подключены к газу.