В Госдуме предупредили о возможном росте цен на газ

Во втором полугодии 2024 года цены на газ могут вырасти на 5,5%, при этом в первом полугодии повышения тарифов не ожидается, предупредил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он объяснил НСН, что это связано с «накопленным эффектом», так как в этом году цены не поднимали. Кроме того, нужно увеличивать зарплаты сотрудникам отрасли и обеспечить программу по подключению домов к газу.