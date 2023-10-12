СПБ Биржа указала на готовность торговать криптовалютой

Глава СПБ Биржи Роман Горюнов заявил о готовности площадки запустить торги биткоином и другими криптовалютами. В кулуарах Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) он отметил, что биржа прибегнет к этому в случае легализации такой торговли в РФ, передает РБК.

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Как подчеркнул Горюнов, когда в стране разрешат криптовалюту, СПБ Биржа будет первой, кто начнет ею торговать.

Он напомнил о попытке СПБ Биржи выйти на рынок криптовалют в 2017 году. По словам главы площадки, с тех пор организация не поменяла своего мировоззрения.

«Мы считаем, что лучше пусть 10 млн инвесторов будут торговать в российской инфраструктуре, чем через компанию, которая оказывает «обучающие услуги» на российском рынке», — указал Горюнов.