ЦБ: Внешний долг России снизился с начала года на 54 млрд долларов
По данным на 1 октября 2023 года, внешний долг России составил 329,5 млрд долларов, что на 14,1% ниже показателя на начало года, заявили в ЦБ России.
Сокращение долга связано со снижением долларового эквивалента обязательств в связи с ослаблением курса рубля к доллару США, а также уменьшением объема ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
ЦБ РФ 29 марта сообщил, что внешний долг России на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов, за 2022 год этот показатель снизился на 101,8 млрд.