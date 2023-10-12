Внешний долг России снизился с начала года на 54 млрд долларов

По данным на 1 октября 2023 года, внешний долг России составил 329,5 млрд долларов, что на 14,1% ниже показателя на начало года, заявили в ЦБ России.

Сокращение долга связано со снижением долларового эквивалента обязательств в связи с ослаблением курса рубля к доллару США, а также уменьшением объема ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.