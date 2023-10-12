Дешевый российский газ вернулся в страну ЕС

«Война на Украине, возможно, и бушует, но российский газ уверенно вернулся как на греческий, так и на европейский рынки», — отметили там.

Указывается, что, несмотря на сокращение импорта газа по трубопроводам, объемы его поставок выросли. В частности, в сентябре доля российского газа на рынке Греции установила исторический рекорд, достигнув 72%. Кроме того подчеркивается, что за девять месяцев 2023 года она достигла уровня, который был до СВО на Украине.