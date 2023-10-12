Сербский депутат: Центр экономической мощи перемещается на Восток

Сербский депутат Ненад Попович: Центр экономической мощи перемещается на Восток
Большинство жителей Сербии и Республики Сербской воспринимают членство в БРИКС как оптимальный интеграционный вариант. В Белграде и Баня-Луке видят огромные преференции от сближения с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Свою позицию по данному вопросу в эксклюзивном интервью "Российской газете" высказал депутат Народной Скупщины Сербии, председатель Сербской народной партии (СНП) Ненад Попович.
"Что касается сотрудничества со странами БРИКС, то нет сомнений в том, что в интересах Сербии его установить, - заявил авторитетный политик. - Я говорю об этом уже не первый год. Со всеми странами-членами БРИКС, включая тех, что приняты недавно, у нас отличные экономические и политические отношения. Хочу добавить, что БРИКС - это не единственная организация, с которой нужно установить сотрудничество и развивать отношения в целях ускорения экономического роста и, что еще важнее, защиты наших государственных интересов. Помимо БРИКС, я имею в виду, прежде всего Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ШОС".
Ненад Попович констатировал, что центр экономической мощи перемещается на Восток.
"Мы, сербы, должны, помимо западного, развивать и этот вектор нашей политики, - указал он. - Значительно интенсивнее, чем раньше. Но прежде чем говорить о членстве в какой-либо из этих организаций, необходимо сначала в полной мере раскрыть те потенциалы сотрудничества, которые уже существуют. Например, с Россией и Евразийским экономическим союзом у нас заключен фантастический договор о свободной торговле, за прошедшие годы обсуждались и были готовы к подписанию совместные проекты стоимостью несколько миллиардов евро. Только на данном этапе сотрудничества у нас есть огромный нереализованный потенциал, и мы можем извлечь серьезную выгоду для наших граждан и нашей промышленности".
Резюмируя, лидер СНП пришел к следующему выводу: "Когда мы в полной мере реализуем наши цели в сотрудничестве с этими организациями (ЕАЭС и ШОС) и начнем использовать имеющиеся экономические потенциалы на более высоком уровне, нежели сейчас, тогда будет целесообразно вести переговоры о дальнейших шагах по расширению этих взаимоотношений".