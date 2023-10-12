Сербский депутат: Центр экономической мощи перемещается на Восток

"Что касается сотрудничества со странами БРИКС, то нет сомнений в том, что в интересах Сербии его установить, - заявил авторитетный политик. - Я говорю об этом уже не первый год. Со всеми странами-членами БРИКС, включая тех, что приняты недавно, у нас отличные экономические и политические отношения. Хочу добавить, что БРИКС - это не единственная организация, с которой нужно установить сотрудничество и развивать отношения в целях ускорения экономического роста и, что еще важнее, защиты наших государственных интересов. Помимо БРИКС, я имею в виду, прежде всего Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ШОС".