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В Эстонии внесли законопроект об изъятии замороженных российских активов

В парламент Эстонии направили законопроект, разрешающий легализацию изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС.

В Эстонии внесли законопроект об изъятии замороженных российских активов
© РИА Новости

Согласно тексту законопроекта, изъятые российские активы предлагают направлять на восстановление Украины. В данный момент законопроект прошёл одобрение со стороны эстонского правительства — теперь ему предстоит пройти утверждение в парламенте.

Законопроект также прокомментировала премьер-министр страны Кая Каллас. По её словам, эта инициатива поможет Эстонии стать «примером и стимулом для других европейских стран в установлении таких правил».

Ранее эту инициативу также прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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