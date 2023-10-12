В Эстонии внесли законопроект об изъятии замороженных российских активов

В парламент Эстонии направили законопроект, разрешающий легализацию изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, изъятые российские активы предлагают направлять на восстановление Украины. В данный момент законопроект прошёл одобрение со стороны эстонского правительства — теперь ему предстоит пройти утверждение в парламенте.

Законопроект также прокомментировала премьер-министр страны Кая Каллас. По её словам, эта инициатива поможет Эстонии стать «примером и стимулом для других европейских стран в установлении таких правил».