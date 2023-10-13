Экономист: курс доллара может опуститься до 80 рублей

«В долгосрочной перспективе это, конечно же, повышение инвестиционной привлекательности российской экономики и российского рубля, гарантии сохранности капитала и возможность конвертирования российского рубля в иностранную валюту. Здесь логичны заявление ЦБ о том, что создание дополнительных преград по движению капитала будет в долгосрочной перспективе приводить к ослаблению рубля. Поэтому чем выше будет привлекательность российской экономики для размещения капитала, тем более устойчиво и твердо будет чувствовать себя рубль», — подытожил Кабаков.