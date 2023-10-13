Путин призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах

Государствам СНГ стоит шире использовать расчеты в национальных валютах, чтобы не зависеть от влияния извне, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите объединения.
"Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры, а также более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал он.
Путин указал, что в экономике России, например, "больше всего используется рубль, но не только - используются и национальные валюты других государств".
"И мы будем всячески этому способствовать, будем работать очень корректно со всеми нашими партнерами, я имею в виду прежде всего наши финансово-экономические структуры и центральные банки", - заверил глава российского государства.
Еще одним важным направлением сотрудничества президент РФ назвал транспорт.
"Мы вчера с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем [Алиевым] подробно говорили о наших планах, причем это и развитие железнодорожной сети, это развитие автомобильных дорог", - поделился итогами беседы российский лидер.
По оценке Путина, эти проекты имеют серьезное не только региональное, но и международное значение, будут способствовать развитию экономики в целом.