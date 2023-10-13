Казахстан выступил против применения экономических санкций

Власти Казахстана выступают против применения экономических санкций в международной торговле. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.
По словам казахстанского лидера, которые приводит его пресс-служба, в мировой торговле нарастает волатильность.
"Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", - отметил Токаев.
Президент также высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке.
"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", - подчеркнул глава государства.