Россия в 2023 году может удвоить экспорт мороженой рыбы в Китай до 1 млн тонн

ГОНКОНГ, 13 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Зоя Русинова/. Россия по итогам 2023 года может в два раза увеличить экспортные поставки мороженой рыбы в Китай до 1 млн тонн. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.

"В 2022 году мы поставили в КНР практически 500 тыс. тонн мороженой рыбы. Но в тот период сохранялся еще целый ряд ковидных ограничений. И сейчас эти поставки на китайский рынок значительно выросли. Для сравнения: с начала этого года по сегодняшний день мы уже поставили [на экспорт] более 700 тыс. тонн", - сказал он.

"Думаю, экспорт в Китай в объеме 1 млн тонн мороженой рыбы по итогам текущего года является вполне реалистичной цифрой", - подчеркнул глава "Агроэкспорта"

Он отметил, что важную роль в наращивании российского экспорта морепродуктов играет рост спроса со стороны КНР. "Безусловно, Китай является основным нашим импортером: здесь растут поставки и ракообразных, и мороженой рыбы, и других видов продукции. А те же крабы - это дорогая продукция: увеличение поставок на 10 тыс. тонн приводит к росту объемов в денежном выражении на сотни миллионов долларов", - пояснил он. "Для нас Китай является важнейшим рынком. И таким он и останется", - резюмировал глава "Агроэкспорта".