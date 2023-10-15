Американский инвестор назвал условие для роста нефтяных доходов России

Дальнейшее обострение израильско-палестинского конфликта может привести к росту доходов России от экспорта нефти. Такой сценарий допустил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, передает ТАСС.

Инвестор отметил, что ситуация на Ближнем Востоке поспособствует увеличению российской прибыли в случае, если США ужесточат санкции против Ирана. Тогда обеспечить потребность мира в углеводородах смогут только Саудовская Аравия и РФ.

«Если лидеры Саудовской Аравии в какой-то момент будут вынуждены войти в противоречие с западными интересами в регионе, уже сигнализировав, что их процесс сближения с Израилем фактически прекращен, страна может ограничить поставки нефти как в Европу, так и в США», — отметил Шостак.

Тем самым Россия сможет получить экономическую выгоду, предложив странам на экспорт дополнительную часть нефтепродуктов на своих условиях. Такой вариант развития событий вполне возможен, отметил инвестор, даже учитывая действующий потолок цен на нефть из РФ.

По словам Шостака, потолок цен на нефть из России может быть пересмотрен на увеличение, либо вовсе отменен, поскольку он «уже практически исчерпал свое действие, его эффект на доходы российского бюджета уже не тот, что был год назад».