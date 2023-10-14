В Швеции заявили о способности РФ поставить безопасность страны под угрозу

В Швеции забеспокоились, что отказ от наличных денег может привести к угрозе национальной безопасности в случае отключения электроэнергии. Об этом в разговоре с The Telegraph заявил бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон.

Население Швеции беспокоится, что упор на цифровые платежи также может привести к рискам в случае кибератаки на страну, добавил Эрикссон.

В 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в стране. На них приходилось менее 10 процентов от всех платежей в стране. В том же году власти Швеции начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны.