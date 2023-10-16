Курс доллара вырос до 97,55 рубля

В начале торгов понедельника курс рубля начал снижаться, следует из данных Московской биржи . Курс доллара расчетами завтра на 7:03 поднялся на 31 копейку, до 97,55 рубля, юань вырос на 2 копейки, до 13,33 рубля, а евро – на 19 копеек, до 102,36 рубля.

Глава Сбербанка Герман Греф усомнился, что принятое решение окажет фундаментальное влияние на курс рубля. Однако он также заявил, что ожидает постепенного снижения курса доллара до 90 рублей. Михаил Мишустин сказал, что указ президента поможет сформировать условия для роста прозрачности и предсказуемости рынка, а также снизит возможности для финансовых спекуляций. По мнению главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, благодаря указу сгладятся краткосрочные колебания курса, а также увеличится ликвидность валюты на рынке.