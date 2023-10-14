Парламенты G20 призвали возобновить зерновую сделку

Спикеры парламентов стран "Большой двадцатки" (G20) заявили, что необходимо возобновить зерновую сделку и выполнить все ее условия, в том числе экспорт продовольствия из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы призываем к полному, своевременному и эффективному выполнению меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов на Черном море", – говорится в сообщении.

По словам спикеров, это нужно для удовлетворения спроса в развивающихся и менее развитых государствах. Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля. Тогда Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. В конце сентября власти Турции выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.