Отечественные рестораторы пожаловались на дефицит куриного мяса на рынке
В России зафиксирован дефицит куриного мяса. О том, почему это произошло, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Прежде всего эксперт подтвердил существование проблемы с наличием мяса птицы в стране. По его мнению, данный продукт в большинстве случаев поставляется в рестораны отечественными производителями, а его нехватка возникла из-за нарушения логистических связей, роста ценника на корма и повышенные издержки производства.
— Скоро проблема должна разрешиться: когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время, — цитирует Игоря Бухарова «Газета.ru».
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Иван Федяков уже объяснил рост цен на куриное мясо.
В октябре также ожидается подорожание алкогольной продукции, сахара, круп и газированных напитков. А вот мясо, соль и рыба, напротив, могут подешеветь. «Вечерняя Москва» узнала, чего ожидать потребителям в этом месяце.