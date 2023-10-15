$97.31+0.31102.55-0.48

Отечественные рестораторы пожаловались на дефицит куриного мяса на рынке

В России зафиксирован дефицит куриного мяса. О том, почему это произошло, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Отечественные рестораторы пожаловались на дефицит куриного мяса на рынке
© Вечерняя Москва

Прежде всего эксперт подтвердил существование проблемы с наличием мяса птицы в стране. По его мнению, данный продукт в большинстве случаев поставляется в рестораны отечественными производителями, а его нехватка возникла из-за нарушения логистических связей, роста ценника на корма и повышенные издержки производства.

— Скоро проблема должна разрешиться: когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время, — цитирует Игоря Бухарова «Газета.ru».

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Иван Федяков уже объяснил рост цен на куриное мясо.

В октябре также ожидается подорожание алкогольной продукции, сахара, круп и газированных напитков. А вот мясо, соль и рыба, напротив, могут подешеветь. «Вечерняя Москва» узнала, чего ожидать потребителям в этом месяце.

1