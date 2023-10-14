Эксперт рассказал, как на нефть может повлиять эскалация на Ближнем Востоке

Некоторые сценарии эскалации конфликта на Ближнем Востоке грозят ростом мировых цен на нефть в четыре раза. Об этом заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "Русэнергопроект" Максим Канищев.

Он напомнил, что в 1973 году в похожей ситуации в ходе войны Израиля с Сирией и Египтом все арабские страны-производители нефти, в том числе Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, ввели эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль, в частности, США, Великобритании и Канаде.

"Результатам этого стал четырехкратный рост стоимости нефти и крупнейший энергетический кризис", - сказал эксперт.