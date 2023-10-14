Силуанов рассказал, без чего не побороть инфляцию

Надо приводить в порядок бюджет, потому что мы видим, что долги растут, дефициты растут, и откуда же взяться низким ставкам? Поэтому без нормальной консолидации бюджета, без работы с расходами, с ресурсами обеспечения это очень непросто. Мы видим прекрасно, как это происходит в РФ, но без этого невозможно побороть инфляцию и снизить стоимость денег в экономике, — сказал министр.