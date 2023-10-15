Эксперт предположил, как подорожает газ из-за эскалации на Ближнем Востоке

Европейские биржевые цены на газ продолжат расти в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом стоимость топлива вряд ли превысит уровень в 650-700 долларов за тысячу кубометров. Таков прогноз портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, передаёт РИА Новости.

Аналитик отметил, что израильско-палестинский конфликт уже серьёзно влияет на мировой газовый рынок. Не исключено, что некоторые поставки в дальнейшем будут нарушены. В частности, о возможности прервать экспорт в ЕС уже заявил Катар.

На непростую ближневосточную ситуацию накладывается угроза возобновления забастовок на заводах по производству СПГ в Австралии.

«В случае дальнейшей эскалации цены будут расти и дальше», – считает Скрябин.

Однако, по его словам, потенциал роста в ЕС ограничен уровнем 650-700 долларов. Европейские страны при этом будут использовать более дешевый газ, закачанный в подземные хранилища.