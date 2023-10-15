Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро в конце года

В конце октября пройдет плановое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Эксперты полагают, что она будет повышена, пишет «Российская газета».

Главной причиной ослабления рубля, напомнил начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Павел Журавлев, является отток капитала.

Финансист пояснил, что на этом фоне спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке растет, а предложение уменьшается из-за снижения объемов торговли в недружественных валютах.

По его мнению, ЦБ на заседании 27 октября с высокой долей вероятности повысит ставку на 0,5 - 1 п.п. Он заметил, что в пользу такого решения выступают данные о существенном повышении инфляции в сентябре. Она ускорилась до 6% в годовом выражении, месячный рост составил 0,87%

Среди административных факторов, оказывающих влияние на рубль, уточнил Журавлев, следует также выделить введение с 1 октября плавающих экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля относительно доллара и указ президента, устанавливающий обязательство экспортеров по продаже валютной выручки.