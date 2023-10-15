Россия вывезла на экспорт треть зерна от плана

Спустя почти три месяца после окончания зерновой сделки рынок почти забыл о ней. Российское зерно экспортируется так же, как и раньше. Украинское же нашло альтернативные маршруты.

Россия с начала агросезона (с июля 2023 года) к середине октября экспортировала уже более 20 млн тонн зерна. Это больше трети от общего экспортного потенциала (60 млн тонн), то есть экспортеры уже фактически перевыполнили план, рассказал "РГ" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

В октябре экспорт российского зерна замедлился. И у этого есть две причины.

"Первая - агрессивная спекулятивная атака на фьючерсы многих зерновых культур, но в первую очередь пшеницы. Вторая - беспрецедентно высокие отгрузки буквально с первых дней сезона. Логистическая инфраструктура перегружена. Нет нужды загонять инфраструктуру, можно немного сбавить темпы поставок, что поможет заодно и скорректировать мировые цены в сторону повышения", - пояснил Зернин.

Препятствия для экспорта российского зерна сохраняются, как и на момент действия зерновой сделки. Они касаются расчетов, доступности торгового финансирования и других традиционных для зернового рынка финансовых сервисов, говорит Зернин. При этом, по его словам, на мировом рынке сохраняется высокая востребованность российского зерна как со стороны постоянных покупателей, так и новых рынков (стран Азии), с которых России в свое время пришлось уйти по разным обстоятельствам.