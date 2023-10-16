Путин заявил, что ЕАЭС привлек $24 млрд за счет проекта "Один пояс - один путь"

«Я уже сказал, что страны ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза, в ходе совместной работы в рамках инициативы «Один пояс — один путь» уже обеспечили $24 млрд инвестиций», — отметил он в интервью Медиакорпорации Китая.