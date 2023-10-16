Россельхознадзор временно ограничил ввоз рыбы из Японии

Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Японии вслед за Китаем
Россельхознадзор «в качестве меры предосторожности» ограничил поставки рыбной продукции из Японии, присоединившись к аналогичным временным мерам, введенным Китаем. Об этом говорится на сайте ведомства.
Ограничения импорта рыбы и морепродуктов из Японии вступают в силу с 16 октября 2023 года.
«Они вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», - говорится в сообщении.
Ранее Япония получила одобрение от Международного агентства по атомной энергии на сброс более миллиона кубометров воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Перед сбросом ее очищают от 62 видов радионуклидов, кроме трития.
Энергетическая компания Tokyo Electric Power начала сброс 24 августа, несмотря на возражения как внутри страны, так и за рубежом. В частности, Китай решительно осудил данный шаг Токио и ввел запрет на все морские продукты из Японии.