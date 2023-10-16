Аналитики предсказали, сколько будет стоить доллар на этой неделе

Эксперты ожидают, что курс доллара продолжить тяготеть к снижению. При этом сохраняются негативные факторы, которые не дают рублю показать резкого роста.

Рубль завершил прошлую неделю укреплением относительно мировых валют. В понедельник курс впервые с марта 2022 поднимался выше 102 ₽ за доллар, а по итогам пятницы остановился около отметки 97,2 ₽ за доллар. Так рынок отреагировал на указ президента об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортёрами.

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«Введение обязательной продажи валютной выручки рядом крупных экспортёров позволит устранить сформировавшийся дисбаланс спроса и предложения валюты. Это решение в сочетании с увеличением налоговых выплат и началом выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке дают нам основания полагать, что курс доллара продолжит тяготеть к снижению в ближайшие дни», — рассказал «Коммерсанту» начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

По его прогнозу, курс на этой неделе составит 95–97 ₽ за доллар.

Другой фактор в пользу укрепления рубля — цены на нефть, которые вновь нацелились на отметку $90 на фоне рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке, добавляет аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. На этой неделе он ожидает курс в диапазоне 95–99 ₽ за доллар.

«Если участники рынка в ближайшие пару недель не увидят признаков увеличения притока валюты в страну, это может стать поводом для формирования новой волны спекулятивных стратегий против рубля. До этого момента курс, вероятно, останется в границах 95–100 ₽ за доллар», — ожидает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая прогнозирует курс около 97–98 ₽ за доллар на этой неделе. До конца месяца рубль может укрепиться в зону 96 ₽.

«В этой области находится зона покупателя, откуда, вероятно, часть участников рынка будут выкупать текущее укрепление», — поясняет эксперт.

«Базовым отрицательным фактором остается экспортно-импортный баланс, который не даст рублю показать резкого роста», — отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.