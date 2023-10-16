В Минфине оценили возможность изъятия доходов у банков

Замглавы Минфина России Алексей Сазанов заявил, что власти не будут поднимать вопрос об изъятии сверхдоходов у банков до конца 2023 года. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

В 2023 году правительство решило изъять сверхприбыли российских компаний (и компаний с постоянным представительством в РФ) через windfall tax (с англ. «налог на непредвиденную прибыль»). Ставку налога установили в размере десяти процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над прибылью 2018-2019 годов.

Налог необходимо уплатить до 28 января 2024 года, но если совершить «обеспечительный платеж» с 1 октября до 30 ноября 2023-го, ставка составит не десять, а пять процентов. Российские власти ожидают, что поступления от налога составят около 300 миллиардов рублей.

Сазанов подчеркнул, что в случае с банками необходимо учитывать не только процентную прибыль, но и расходы на создаваемые банками резервы.