В Минфине объяснили отказ от повышения НДФЛ

По словам статс-секретаря, замминистра финансов Алексея Сазанова, люди с более высокими доходами платят меньшую долю налогов от своего заработка, но их сбережения крайне важны как источник инвестиций и создания рабочих мест, уточняет издание. Сазанов подчеркнул, что накопления особенно значимы сейчас, когда России закрыт доступ на внешние рынки заимствований. По его словам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ, которая будет дестимулировать сбережения, — «дорога в никуда». В Минфине также отметили, что опасения насчет ухода состоятельных граждан в тень после введения НДФЛ в 15% не подтвердились. Сборы растут быстрее инфляции и в 2023 году достигнут 162 млрд рублей.