Украина запланировала получить $46 млрд от международных доноров в 2024 году

Украина запланировала получить $46 млрд от международных доноров в бюджете на 2024 год, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

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Украина ожидает получить $28 млрд от США, 10 млрд от Евросоюза, 6 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) и 2,2 млрд от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Международный валютный фонд (МВФ) создал фонд с целью сбора $65 млн для нужд Киева.

Также сообщалось, что в рамках встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) у организаций произошли разногласия по вопросу российско-украинского конфликта, которые помешали выработке совместного заявления.

Разногласия по поводу формулировок о российско-украинском конфликте помешали опубликовать совместное заявление на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.