В ЦБ показали дизайн обновленных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов продемонстрировал обновленные купюры номиналом в 5000 и 1000 рублей, передают «Известия».
Ожидается, что новые банкноты будут поступать в оборот поэтапно. В ЦБ уточнили, что они будут обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.
На лицевой стороне однотысячной купюры изображен Нижний Новгород. На лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.
Центробанк анонсировал изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот летом прошлого года. В тот же период была показана обновленная сторублевая купюра. На ней - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах вместо квадриги Аполлона на здании Большого театра.
Банк России реализовывает план по модернизации уже действующих номиналов банкнот. Он предусматривает обновление дизайна купюр в 500 руб. — в 2024 году, а 10 и 50 руб. — в 2025 году.