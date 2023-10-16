В Счетной палате указали на нефтяные риски в проекте бюджета на три года
В Счетной палате указали на риски более низкого уровня цен на нефть, чем заложен в проекте бюджета на 2024-2026 годы. В опубликованном заключении ведомства на финансовый документ отмечается, что cреднее фактическое значение цены нефти марки Urals с 2014 по 2023 год составляет 63,1 доллара за баррель.
Счетная палата полагает целесообразным отметить наличие рисков недостижения уровня 60 долларов за баррель.
«Так, только за последние 10 лет среднегодовая цена на нефть марки Urals опускалась ниже 60 долларов за баррель в 2015-2017 годах и в 2020 году на фоне кризисов», — сказано в отчете.
Аудиторы также указали на отсутствие обоснований необходимости корректировки конструкции бюджетного правила и величины базовых цен на нефть до 60 долларов за баррель, а также напомнили, что при уточнении бюджетного правила в 2016 году базовая цена на нефть была определена в 40 долларов за баррель начиная с 2017 года.
При этом среднее фактическое значение цены с 2007 по 2016 год равнялось 82 долларам за баррель.