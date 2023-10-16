В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля на 2024 год

В ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он отметил, что министерство прогнозирует диапазон в 90-92 рубля за доллар в вышеуказанный период.

Курс нормализуется с учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер, уточнил Решетников.

«С учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 рубля за доллар», — добавил он.

Решетников также высказался о профиците торгового баланса РФ в текущем году. По его словам, он составит 145 миллиардов рублей. Министр уточнил, что данный уровень соответствует среднему значению за 2020-2021 годы.