Экономика Китая снова замедлилась

Экономика Китая, как ожидается, замедлится в третьем квартале, поскольку спрос внутри страны и за рубежом снизился, сообщает Yahoo News. Согласно среднему прогнозу 60 экономистов, опрошенных агентством Reuters, валовой внутренний продукт КНР в июле-сентябре вырос на 4,4% по сравнению с годом ранее. При этом во втором квартале показатель составил 6,3%.

Вторая по величине экономика мира начала давать сбои еще во втором квартале после кратковременного восстановления после коронавируса. Проблемы были вызваны спадом сектора недвижимости и огромными долгами в этом секторе.