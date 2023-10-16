Новак спрогнозировал, что цена нефти до 2035 года установится в районе $100 за баррель

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Стоимость нефти в перспективе до 2035 года установится на уровне примерно в $100 за баррель. Об этом в интервью журналисту Марине Ким сказал вице-премьер России Александр Новак , кадры были показаны в эфире телеканала "Соловьев Live" .

"В 2013 или 2012 годах цены были в районе $100. Сейчас мы живем в 2023 году и они близко к этому уровню. [Недавно] были $95, сейчас [находятся на уровне] между $85 и $90. Если пролонгировать [до 2035 года], то с точки зрения математики, это (цена нефти будет - прим. ТАСС), плюс-минус, $100", - сказал он.