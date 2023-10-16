В Минсельхозе ответили на информацию о дефиците куриного мяса

В СМИ разошлась информацию о том, что российские рестораторы столкнулись с проблемами в поставках куриного мяса. Однако в Минсельхозе РФ заявили, что внутренний рынок полностью обеспечен этим продуктом. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению фейков.