В Минсельхозе ответили на информацию о дефиците куриного мяса

В Минсельхозе РФ отрицают дефицит куриного мяса
В СМИ разошлась информацию о том, что российские рестораторы столкнулись с проблемами в поставках куриного мяса. Однако в Минсельхозе РФ заявили, что внутренний рынок полностью обеспечен этим продуктом. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению фейков.
«В условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности. По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли. Внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы», — передают «Известия» заявление Минсельхоза.
Глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров заявил, что некоторые проблемы с куриным мясом есть, но они носят временный характер.
«Скоро проблема должна разрешиться: когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время», — передает слова Бухарова агентство «Прайм».