"Цифровой рубль - новая форма денег. Могу сказать, что, безусловно, выбор будет за потребителями финансовых услуг. Сейчас проходит эксперимент по внедрению цифрового рубля. Но мое мнение, безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги тоже заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся немного в другую сторону. Я думаю, что наличные будут с нами еще долго", - сказал он.