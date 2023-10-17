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Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

Россия и Китай подписали соглашение по поставкам зерновых, зернобобовых, масляничных грузов. По словам лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна, этот контракт стал одним из крупнейших за все время сотрудничества.

Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых
© РИА Новости

«Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей (25,7 $ млрд — прим. URA.RU). На 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых», — заявил Овсепян, цитату привело ТАСС.

Президент России Владимир Путин приехал в Китай впервые с 4 февраля 2022 года рамках двухдневного визита. Он собирается принять участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.