Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

«Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей (25,7 $ млрд — прим. URA.RU). На 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых», — заявил Овсепян, цитату привело ТАСС.