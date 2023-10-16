Ушаков заявил о наращивании поставок нефти и газа в Китай

Энергетика - локомотив сотрудничества между Москвой и Пекином, объемы поставок российской нефти и газа в Китай существенно увеличиваются, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков .

"Локомотив нашего сотрудничества в области экономики - это энергетика. Существенно увеличиваются объемы поставок российских углеводородов в Китай. Россия находится на первом месте среди поставщиков нефти, на втором среди поставщиков трубопроводного газа и третьем по СПГ", - указал он на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.