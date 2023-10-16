Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк

Минфин предложил установить новые минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк с 2024 года. Проект приказа об этом представлен на общественное обсуждение.

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Так, минимальную розничную цену бутылки водки 0,5 литра предлагается повысить до 299 рублей (с 281 рубля в этом году), бренди - до 403 рубля (сейчас 375 рублей), коньяка - 556 рублей за 0,5 литра (с 517 рублей).

Кроме того, впервые предполагается установить минимальную цену на ром в рознице - 403 рубля за 0,5 литра.

Индексация минимальных цен на коньяк, бреди, водку и ликероводочные изделия связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь с содержанием спирта свыше 9% (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта), а также ростом затрат на производство алкогольной продукции, говорится в пояснительной записке к проекту.

Так, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в 2023 году инфляция составят 7,5%. При этом уже сейчас наблюдается удорожание себестоимости производства спиртного.

"Учитывая это, при разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов", - говорится в пояснительной записке.

Также учитывается и рост курса доллара, что повлияло на рост себестоимости продукции, а также рост стоимости логистических услуг по сравнению с 2022 годом на 15%.