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Премьер Болгарии прокомментировал решение о введении таксы на транзит российского газа

Премьер-министр Болгарии Николай Денков прокомментировал решение о введении таксы в размере 20 левов (около €10) за МВт·ч на транзит российского газа через территорию страны. Он заявил, что это поможет реальной конкуренции на газовом рынке.

Премьер Болгарии прокомментировал решение о введении таксы на транзит российского газа
© РИА Новости

"Несмотря на санкции против России некоторые государства получили разрешение на импорт российского газа, не имея другой возможности. Это были Венгрия и Сербия. Но сейчас есть интерконнекторы, которые дают альтернативу, и российский газ не должен пользоваться преимуществом, - сказал Денков, слова которого распространила правительственная пресс-служба. - По сути дела такса, которую мы ввели, создает возможность истинной конкуренции между сжиженным природным газом, который поступает из различных источников, и газом, который поступает из России".

13 октября в парламент Болгарии опубликовал решение об изменении закона по контролю за применением ограничительных мер с учетом действий России на Украине. В соответствии с ним была введена дополнительная такса в размере 20 левов за МВт·ч.

На рост стоимости транзита негативно отреагировали президент Сербии Александар Вучич и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Они назвали это решение попыткой поставить под угрозу энергоснабжение государств.