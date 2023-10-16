Премьер Болгарии прокомментировал решение о введении таксы на транзит российского газа

"Несмотря на санкции против России некоторые государства получили разрешение на импорт российского газа, не имея другой возможности. Это были Венгрия и Сербия. Но сейчас есть интерконнекторы, которые дают альтернативу, и российский газ не должен пользоваться преимуществом, - сказал Денков, слова которого распространила правительственная пресс-служба. - По сути дела такса, которую мы ввели, создает возможность истинной конкуренции между сжиженным природным газом, который поступает из различных источников, и газом, который поступает из России".