В ФРГ перезапустили угольную электростанцию из-за холодов

Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию, власти решили вернуться к использованию «грязного» топлива перед наступлением холодов. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что работу блока F электростанции возобновили 15 октября. Установка простаивала почти пять лет, прежде чем в правительстве решили перезапустить добычу электричества, чтобы ослабить потенциальную нагрузку на энергосеть.

Источники агентства подчеркивают, что использование угля пришлось увеличить, чтобы сэкономить природный газ, а также предотвратить перебои с поставками энергии в отопительный сезон.

До этого по прогнозу Международного энергетического агентства стало известно, что цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне до 2027 года. В среднем они составят не менее $450 за 1000 куб. метров.