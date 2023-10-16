Япония обратилась к России из-за введения эмбарго на морепродукты

МИД Японии призвал Россию отменить ограничения на импорт рыбы и морепродуктов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Россия 16 октября ввела эмбарго на поставки рыбы и морепродуктов из Японии на фоне сброса разбавленной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

Подразумевается, что ограничения будут действовать «до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности» продуктов.

В пресс-службе отметили, что Токио давно предоставил России «подробные разъяснения о безопасности воды и японских морепродуктов, которые основаны на научных данных».

В МИД назвали несправедливым ужесточение ограничений, а также настоятельно призвали отменить его.

Напомним, что в МАГАТЭ признали безопасным план по сбросу воды в океан. В августе 2023, спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», Япония начала утилизацию загрязненной воды.