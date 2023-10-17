В России заявили о риске недостачи в бюджет 335 миллиардов рублей

Счетная палата (СП) допускает, что федеральный бюджет недополучит 335 млрд рублей в 2024-2026 годах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение палаты на проект бюджета.

В проекте, который был подготовлен СП, говорится, что это произойдет в связи со снижением поступлений от НДС на товары и услуги, которые реализуют внутри страны.

Подчеркивается, что общая сумма недостачи в 2024 году может составить 119,3 млрд рублей, в 2025-м — 129 млрд рублей, в 2026-м — 151,7 млрд рублей. Общая сумма — 400 млрд рублей.

Эти неучтенные в прогнозе поступления составят 65 млрд рублей за три года.

При расчете всех этих средств в 2024 году казна, вероятно, недополучит 84,1 млрд рублей (0,05% ВВП), в 2025-м — 108,2 млрд (0,06% к ВВП), в 2026-м — 142,7 млрд (0,07% к ВВП).

За три года сумма недостачи может достигнуть 335 млрд рублей, указывает газета.