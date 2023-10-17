В РПЦ раскритиковали новую купюру номиналом 1000 рублей

РИА Новости: в РПЦ недовольны отсутствием храма на купюре в 1000 рублей
В РПЦ недовольны отсутствием храма на купюре в 1000 рублей, которая изображает храмовое здание Казанского кремля — в данный момент на вершине здания действительно отсутствует крест, так как оно используется как музей, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в Московской патриархии.
Недовольство вызвал Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. В РПЦ недовольны, что художники решили использовать изображение нынешнего периода, хотя и признают, что обвинять художников в этом сложно.
«В этом случае (с купюрами) вопрос в том, почему выбрали именно это изображение, которое, на наш взгляд, не отражает межрелигиозного характера Казани. Мы знаем, что в Казани много мечетей и православных храмов. Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом», — указано в сообщении.
Источник заявил, что в Церкви надеются, что все здания, которые изначально использовались в религиозных целях, будут возвращены «к своему статусу и предназначению».
Ранее Банк России прокомментировал информацию о выпуске десятитысячной купюры.