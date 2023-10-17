В РПЦ раскритиковали новую купюру номиналом 1000 рублей

«В этом случае (с купюрами) вопрос в том, почему выбрали именно это изображение, которое, на наш взгляд, не отражает межрелигиозного характера Казани. Мы знаем, что в Казани много мечетей и православных храмов. Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом», — указано в сообщении.