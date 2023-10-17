Россия и Китай создали Фонд развития гражданского авиапрома

Российский фонд прямых инвестиций заявил о создании совместно с партнерами из Китая Фонда развития гражданского авиапрома для поддержки авиационных проектов и предприятий. Об этом со ссылкой на пресс-службу РФПИ пишет ТАСС.

О создании фонда было объявлено в рамках международного форума «Один пояс — один путь», проходящего 17-18 октября в Пекине.

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«РФПИ объявляет о создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей совместно с партнерами из Китая для инвестиций в авиационные предприятия и проекты на территории двух стран. Инвестиции в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в национальных валютах», - отмечается в сообщении.

Также фондом будут финансироваться перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и «больших данных».

«Благодаря фонду российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий», - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что инвестиции будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая. При этом проекты на территории России и Китая будут финансироваться в равном объеме.

После начала Россией спецоперации на Украине ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, под которые попала и авиаотрасль. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.