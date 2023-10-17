Госдума одобрила увеличение акцизов на табак и вино

С 1 мая следующего года в России вырастут акцизы на вино, а с 1 января 2024 года - на табак. Такой законопроект, внесенный кабмином вместе с проектом нового федерального бюджета, Госдума приняла в первом чтении.

Ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции - в частности, на вино - могут вырасти втрое. Раньше их собирались поднять, но не существенно. Изменения не касаются крепленых (ликерных) вин, фруктовых вин.

На остальные виды вин ставка составит:

с 1 мая по 31 декабря 2024 года 108 рублей за литр,в 2025 году - 112 рублей за литр,в 2026 году - 116 рублей.

В текущем году акциз на вино составляет 34 рубля за литр.

Акциз на винные напитки составит (пока что - 45 рублей за литр):

с 1 мая - 141 рубля за литр,в 2025 году - 147 рублей,в 2026 году - 153 рублей.

Ставка акциза на игристые вина (включая российское шампанское):

с 1 мая - 141 рубль за литр,в 2025 году - 147 рублей,в 2026 году - 153 рубля за литр.

В текущем году ставка - 45 рублей.

Подорожание затронет и табачный рынок. С 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня.

В 2024 году он может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.В 2025 году - 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук).В 2026 году - 3 043 рубля плюс 16% (не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук).

В текущем году ставка акциза составляет 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

Однако ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина вырастет куда существеннее. В 2024 году она может составить 42 рубля за 1 мл, в 2025 году - 44 рубля, в 2026 году - 46 рублей. При этом ранее акциз на 2024 год планировалось установить на уровне 21 рубль за 1 мл. Действующая ставка равна 20 рублям за 1 мл.