Госдума одобрила увеличение акцизов на табак и вино
С 1 мая следующего года в России вырастут акцизы на вино, а с 1 января 2024 года - на табак. Такой законопроект, внесенный кабмином вместе с проектом нового федерального бюджета, Госдума приняла в первом чтении.
Ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции - в частности, на вино - могут вырасти втрое. Раньше их собирались поднять, но не существенно. Изменения не касаются крепленых (ликерных) вин, фруктовых вин.
На остальные виды вин ставка составит:
с 1 мая по 31 декабря 2024 года 108 рублей за литр,в 2025 году - 112 рублей за литр,в 2026 году - 116 рублей.
В текущем году акциз на вино составляет 34 рубля за литр.
Акциз на винные напитки составит (пока что - 45 рублей за литр):
с 1 мая - 141 рубля за литр,в 2025 году - 147 рублей,в 2026 году - 153 рублей.
Ставка акциза на игристые вина (включая российское шампанское):
с 1 мая - 141 рубль за литр,в 2025 году - 147 рублей,в 2026 году - 153 рубля за литр.
В текущем году ставка - 45 рублей.
Подорожание затронет и табачный рынок. С 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня.
В 2024 году он может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.В 2025 году - 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук).В 2026 году - 3 043 рубля плюс 16% (не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук).
В текущем году ставка акциза составляет 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.
Однако ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина вырастет куда существеннее. В 2024 году она может составить 42 рубля за 1 мл, в 2025 году - 44 рубля, в 2026 году - 46 рублей. При этом ранее акциз на 2024 год планировалось установить на уровне 21 рубль за 1 мл. Действующая ставка равна 20 рублям за 1 мл.
В результате повышения ставок акциза на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в федеральный бюджет дополнительно поступит порядка 39 млрд рублей в 2024 году, 52 млрд рублей в 2025-ом и 59 млрд - в 2026-ом.