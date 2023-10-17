Аналитик предсказал нехватку газа в Европе в случае холодной зимы

Европа столкнется с нехваткой газа в случае холодной зимы, несмотря на заполненность хранилищ, предсказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что общего объема всех газохранилищ Европейского союза не хватит на пять холодных месяцев.

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Он пояснил, что объем газохранилищ составляет около 100 млрд кубометров. Сейчас они заполнены на 97%. По словам аналитика, странам Евросоюза требуется около 230 млрд кубометров на пять месяцев зимнего сезона.

ЕС получает ежемесячно 30 млрд кубометров газа: восемь в виде СПГ, 7,5 — из Норвегии, 7,5 — из России, 3,5 — из Алжира, четыре — от прочих поставщиков. Добавляя запасы в 100 млрд кубометров, мы видим, что этого объема достаточно на пять месяцев зимнего сезона при условии сокращенного потребления на уровне 2022 года, — отметил эксперт.

По его словам, проблем не возникнет, если температура воздуха будет такой же, как в 2022 году. Но, если средние температуры окажутся ниже, Европе придется прибегнуть к остановке части мощностей производств и снижению подачи тепла в домохозяйства, заключил Демидов.